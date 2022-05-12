Таллин, , 16:51 — REGNUM При помощи индекса свободы СМИ Запад оценивает не уровень реальной свободы, а преданность масс-медиа либеральной и глобалистской идеологии. Об этом заявил главный редактор эстонского инфопортала «Объектив» Маркус Ярви на страницах издания.

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Он напомнил, что организация «Репортеры без границ» выпустила индекс свободы прессы за 2021 год, в котором Эстония с пятнадцатого места поднялась на четвертое. Первое место заняла Норвегия, вслед за которой идут Дания и Швеция. На пятом месте с подсчетом данных после запятой расположилась Финляндия. Соседи Эстонии — Латвия и Литва — оказались на 9 и 22 местах.

Ярви выразил несогласие с результатами рейтинга: «Все это выглядело бы красиво, если бы рапорт оценивал реальную свободу прессы. Реальная, не зависящая от правительства и доминирующей правящей идеологии журналистика, — это, несомненно, ценность, которую следует ценить».

Он напомнил, что рейтинг оценивал свободу СМИ в период ковид-ограничений, поэтому очевидно, что он не учел многие негативные моменты, связанные с этим. В частности, он проигнорировал, что в Эстонии происходило активного цензурирование и ограничение публикаций противников вакцинации.

«Мы очень хорошо помним, как в эстонской медиакартинке одновременно с восхвалениями в адрес правительственных мер происходили постоянные нападки и попытки заклеймить критиков правительственной политики вакцинного апартеида», — написал Ярве.

Он добавил, что такой же была навязываемая жителям страны инфокартинка «в случае продавливания закона о совместном проживании» (о легализации однополых пар и усыновлении ими детей — ИА REGNUM).

«Такой подход со стороны СМИ не является каким-то чудом, поскольку с первых дней коронавирусного кризиса СМИ наслаждались прямой денежной поддержкой со стороны правительства. Таким образом о независимости и самостоятельности нашей журналистики говорить уже не приходится», — уверен главред objektiiv. ee.

Поэтому Ярве убежден, что если заменить используемое «Репортерами без границ» понятие «свобода СМИ» термином «идеологическая преданность либеральному базовому консенсусу», то все станет гораздо яснее: «Он не оценивает реальную свободы СМИ, а лишь преданность либеральной и глобалистской идеологии. С тем же успехом в СССР состоящая из академиков и профессоров МГУ коллегия могла бы оценивать «советскость» местных СМИ, которую в интересах общественности назвали бы «свободой СМИ».

По уровню идеологической преданности либеральным взглядам эстонская пресса, несомненно, занимает в мире наивысшие места, иронично завершил свой комментарий главный редактор оппозиционного онлайн-портала Эстонии.