Грозный, 12 мая 2022, 16:51 — REGNUM В Луганской области открыли военный госпиталь. Местом его дислокации стала заброшенная больница в городе Рубежное. Расположение госпиталя в непосредственной линии ведения боев за Донбасс позволит быстрее оказывать медицинскую помощь раненым бойцам, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он также отметил, что госпиталь был воссоздан на месте заброшенного медучреждения на средства Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В церемонии открытия приняли участие помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов и начальник медико-санитарной части МВД РФ по ЧР Рамзан Альдебиров.
По словам главы Чечни, в госпитале могут получать помощь до 30 раненых, но есть возможность открыть еще столько же мест.