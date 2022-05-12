Грозный, 12 мая, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Луганской области открыли военный госпиталь. Местом его дислокации стала заброшенная больница в городе Рубежное. Расположение госпиталя в непосредственной линии ведения боев за Донбасс позволит быстрее оказывать медицинскую помощь раненым бойцам, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Минобороны России Мобильный госпиталь

Он также отметил, что госпиталь был воссоздан на месте заброшенного медучреждения на средства Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В церемонии открытия приняли участие помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов и начальник медико-санитарной части МВД РФ по ЧР Рамзан Альдебиров.

«По моему поручению вскоре после обнаружения здания были начаты восстановительные работы. Все расходы взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. <…> До открытия госпиталя раненые были вынуждены проделывать длинный путь до ближайшего медпункта, который находился более чем в 100 километрах от линии фронта. Теперь наши бойцы и жители Рубежного могут рассчитывать на своевременную и квалифицированную врачебную помощь», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, в госпитале могут получать помощь до 30 раненых, но есть возможность открыть еще столько же мест.