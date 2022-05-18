Санкт-Петербург, 18 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Грузовые автомобили не смогут на протяжении четырех дней в июне выезжать на кольцевую автомобильную дорогу (КАД) Санкт-Петербурга из-за проведения в городе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дарья Драй ИА REGNUM КАД Петербурга

Напомним, с 15 по 18 июня 2022 года в Петербурге состоится 25-й ежегодный Петербургский экономический форум. Как анонсировали организаторы делового мероприятия, свое участие в форуме подтвердили 69 стран, а также более 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.

Для удобства участников крупного мероприятия и в целях обеспечения безопасности дорожного движения на КАД с 07:00 до 22:00 мск с 15 по 18 июня будет введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн на участке от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой «Петродворец-Кейкино» (Гостилицкое шоссе), на участке с 60-го по 104-й километр.

«Для регулировки движения будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД», — предупредили дорожники, уточнив, что также будут установлены временные дорожные знаки и информационные щиты.