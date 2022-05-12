Турин, Италия, 12 мая, 2022, 16:44 — ИА Регнум. 37-летний центральный полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини после финала Кубка Италии (поражение от «Интера» со счетом 2:4) признался, что покинет туринский клуб после завершения сезона.

Nazionale Calcio Джорджо Кьеллини

«Я еще не решил, завершу ли я карьеру или просто покину «Ювентус». Чувствую, что «Ювентусу» нужен шанс расти и возложить на этих парней ответственность проводить по 50 матчей в каджом сезон, а не только 20. Это правильно. Я мечтал финишировать с трофеем, но все равно счастлив, потом что это мой выбор. Буду принимать решение вместе с семьей, у меня есть кое-какие идеи, но сейчас я хочу подготовиться к матчам сборной», — цитирует Кьеллини издание Football Italia.

В текущем сезоне Джорджо Кьеллини принял участие в девятнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, проведя на поле суммарно 1290 минут. Текущее соглашение футболиста со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона Кьеллини покинет клуб на правах свободного агента.