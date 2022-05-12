Москва, 12 мая 2022, 16:47 — REGNUM «9 мая — День Победы над фашистской Германией, наш великий праздник, который из года в год наша страна будет праздновать! Потому что народ без исторической памяти обречён на исчезновение. Без памяти он перестаёт быть народом», — считает член Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», член Общественной палаты РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае, президент Регионального союза боевых искусств Хабаровского края Андрей Белоглазов.
«Трансляции ИА REGNUM»
«Бессмертный полк — сердце, душа и моральная скрепа праздника 9 мая»
«В США уже давно «перекроили» историю, в событиях той страшной войны об СССР почти не пишут, так — пару слов. Сегодня во многих странах людям категорически запрещено носить Георгиевские ленты, возлагать цветы к мемориалам Советских воинов. Переписывают учебники истории, подменяют «героев», идеализируя пособников нацистов и предателей Родины, безжалостно сносят памятники советским воинам-освободителям. У подрастающего поколения в Европе создается впечатление, что русские не воевали, а значит и не побеждали! Отсюда вопрос: а зачем русские так празднуют? , — отметил Андрей Белоглазов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
«Ответ прост: победа в Великой Отечественной войне стала событием, которое легло в основу нашей государственности и национального сознания, она обеспечила дальнейшее существование нашего государства. Не было бы победы, не было бы государства. А какой ценой была достигнута эта Победа — ценой жизни! Никто в мире не заплатил столь высокую цену за мирное небо над головой! Если вдруг вы услышите подобный вопрос, зачем русские празднуют 9 мая, то просто объясните, что кроме НАС никто больше не будет вспоминать великий подвиг наших дедов и прадедов! И глазом не успеем моргнуть, как их, Героев-освободителей, вычеркнут из истории… Кроме нас их помнить некому!», — подчеркнул общественный деятель.
«Спасибо, что из года в год, несмотря ни на что люди приходят в «Бессмертный полк»! Бессмертный полк - сердце, душа, моральная и нравственная скрепа праздника 9 мая. Для нас День Победы – это главный праздник и наш долг никогда не забывать кто развязал Вторую мировую войну, вероломно напал на наше Отечество! За два пандемийных года люди соскучились по шествию, и если обратиться к цифрам, то в этом году на шествие вышло 12 миллионов человек! 12 миллионов! В Хабаровске на шествие с портретами своих родных вышли 60 тысяч жителей и гостей города! Но не только в России, но в других странах – Китае, Ливане, Венесуэле, на Кубе, в Грузии, Такжикистане. В Сербии российско-сербский флаг длиной 100 метров и шириной 4,5 метра развернули участники «Бессмертного полка». Впервые акция прошла в Каракасе, там в ней приняли участие не только россияне, но и местные жители. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в городах Украины, находящихся под защитой сил спецоперации, отпраздновали День Победы. В населенных пунктах прошли шествия «Бессмертного полка». Местные жители возложили цветы к памятникам участникам Великой Отечественного войны. Кроме того, в ДНР и ЛНР были доставлены частицы Вечного огня. В республиках были организованы встречи с ветеранами и открыты отреставрированные памятники. Это говорит о том, что никто и ничто не отнимет у нас нашу память и нашу победу! Праздновать 9 Мая — значит помнить!», — подчеркнул Андрей Белоглазов.