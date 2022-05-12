Москва, 12 мая, 2022, 16:47 — ИА Регнум. «9 мая — День Победы над фашистской Германией, наш великий праздник, который из года в год наша страна будет праздновать! Потому что народ без исторической памяти обречён на исчезновение. Без памяти он перестаёт быть народом», — считает член Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», член Общественной палаты РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае, президент Регионального союза боевых искусств Хабаровского края Андрей Белоглазов.

ИА REGNUM Бессмертный полк

«В США уже давно «перекроили» историю, в событиях той страшной войны об СССР почти не пишут, так — пару слов. Сегодня во многих странах людям категорически запрещено носить Георгиевские ленты, возлагать цветы к мемориалам Советских воинов. Переписывают учебники истории, подменяют «героев», идеализируя пособников нацистов и предателей Родины, безжалостно сносят памятники советским воинам-освободителям. У подрастающего поколения в Европе создается впечатление, что русские не воевали, а значит и не побеждали! Отсюда вопрос: а зачем русские так празднуют? , — отметил Андрей Белоглазов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM .

«Ответ прост: победа в Великой Отечественной войне стала событием, которое легло в основу нашей государственности и национального сознания, она обеспечила дальнейшее существование нашего государства. Не было бы победы, не было бы государства. А какой ценой была достигнута эта Победа — ценой жизни! Никто в мире не заплатил столь высокую цену за мирное небо над головой! Если вдруг вы услышите подобный вопрос, зачем русские празднуют 9 мая, то просто объясните, что кроме НАС никто больше не будет вспоминать великий подвиг наших дедов и прадедов! И глазом не успеем моргнуть, как их, Героев-освободителей, вычеркнут из истории… Кроме нас их помнить некому!», — подчеркнул общественный деятель.