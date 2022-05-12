Саратов, , 16:46 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 12 мая диагностирован первый случай клещевого боррелиоза. Инфекция передается с укусами клещей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

Природные очаги клещевого боррелиоза зарегистрированы в 22 районах области.

Всего по данным на 12 мая после укусов клещей в медицинские организации обратились 133 человека, в том числе 51 ребенок. Специалистами исследованы 188 экземпляров клещей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с начала 2022 года от клещевого вирусного энцефалита в Пензенской области привили 163 человека.

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