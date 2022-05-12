Вашингтон, 12 мая, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Вакцина компании Moderna от коронавируса вызывает сильный иммунный ответ среди детей от 6 до 11 лет, сообщает The New York Times со ссылкой на исследование.

(сс) U.S. Navy Вакцина Moderna

9 мая компания обратилась в управление по контролю за продуктами и лекарствами США с просьбой выдать разрешение на использование вакцины для данной возрастной группы. Но даже если американский регулятор даст зеленый свет, это вряд ли сильно повысит низкие показатели вакцинации среди детей младшего возраста.

Компании Pfizer и BioNTech уже выпустили на рынок вакцину для детей 5-11 лет, но по состоянию на 11 мая только 28,7% из данной возрастной группы сделали две дозы прививки.

Для детей младше 5 лет вакцина от коронавируса пока не появилась на рынке, и медицинские компании соревнуются в том, кто быстрее получит одобрение для ее использования.

В апреле компания Moderna обратилась в федеральное управление по контролю за оборотом наркотиков США с просьбой разрешить использование ее вакцины для детей от 6 месяцев до 6 лет. В данный момент агентство изучает данные о проведенном исследовании препарата.