Рязань, , 16:53 — REGNUM Неоднократно судимого за кражи безработного жителя Александро-Невского района 2000 года рождения подозревают в изнасиловании знакомой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе СУ СК по Рязанской области.

Следственный комитет России Vnovgorod.sledcom.ru

По данным следствия, ночью 6 мая мужчина через балкон пробрался в квартиру своей знакомой и изнасиловал её. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемый в задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об изнасиловании.