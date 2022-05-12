Рязань, 12 мая, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Неоднократно судимого за кражи безработного жителя Александро-Невского района 2000 года рождения подозревают в изнасиловании знакомой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе СУ СК по Рязанской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет России

По данным следствия, ночью 6 мая мужчина через балкон пробрался в квартиру своей знакомой и изнасиловал её. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемый в задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об изнасиловании.