Рига, , 16:44 — REGNUM В четверг, 12 мая, парламент Латвии снял последние юридические препятствия для сноса мемориала советским воинам в столичном парке Победы и других воинских памятников времен СССР на территории страны. Об этом сообщило латвийское издание lsm. lv.

Представители посольства России возлагают венки к памятнику воинам-освободителям Риги Latvia.mid.ru

Парламент утвердил в окончательном чтении поданные комиссией по иностранным делам поправки к закону «О договорах между Латвийской Республикой и Российской Федерацией, подписанных в Москве 30 апреля 1994 года». Так, объявлено приостановленным действие статьи 13 данного закона, которая предусматривала, что Латвия обеспечивает сохранность военных мемориальных сооружений времен СССР на своей территории.

Действие статьи 13 приостановлено с 16 мая 2022 года до, как отмечается в решении парламента, «прекращения нарушения Россией международного права в отношении Украины, включая вывод ее войск с территории Украины, полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в соответствии с международным правом и выплату возмещения Украине за совершенные нарушения международного права».

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис сообщил в интервью Латвийскому радио, что парламенту еще предстоит принять специальный закон, позволяющий снести советский военный мемориал в столице «как можно скорее». Политик подчеркнул, что Рижская дума окажет необходимую поддержку для сноса памятника.

Ранее председатель парламентской комиссии по иностранным делам Рихард Колс заявил, что на национальном уровне должен быть принят закон о демонтаже советских памятников с установкой сроков и при необходимости выделено государственное финансирование на его реализацию.