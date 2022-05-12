Лондон, 12 мая, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Как сообщает издание Sky Sports, руководство лондонского «Вест Хэма» не намерено отпускать 23-летнего опорного полузащитника сборной Англии Деклана Райса.

(сс) Tom Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед»

По информации источника, в подписании Райса заинтересованы лондонский «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а сумма трансфера может составить 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Деклан Райс принял участие в 34-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Также полузащитник получил восемь желтых карточек.

Райс выступает за «Вест Хэм» с 1 июля 2013 года после перехода из «Челси» на правах свободного агента. Текущее соглашение хавбэка с «молотобойцами» рассчитано до 30 июня 2024 года.