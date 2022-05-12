Таруса, Калужская область, , 16:59 — REGNUM Сад-дендрарий и дом-музей учёного-агронома Николая Ракицкого, объект культурного наследия регионального значения, начал принимать первых гостей в Тарусе в мае 2022 года. Об этом 12 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина.

Дом-музей учёного-агронома и коллекционера Николая Ракицкого в Тарусе Агентство по развитию туризма Калужской области

Советский учёный-агроном и коллекционер Николай Ракицкий (1888 — 1979) в 1929 году заложил в Тарусе экспериментальный сад-дендрарий, где занимался акклиматизацией растений из других климатических зон, собрав в итоге уникальную коллекцию растений. Ракицкий коллекционировал не только уникальные растения, но и предметы искусства, в 1963 году он стал инициатором создания Тарусской картинной галереи и передал ей более 200 художественных работ, в том числе работы Поленова, Айвазовского, Борисова-Мусатова, Кустодиева, Врубеля, Ржевской, работы старых мастеров, а также коллекцию старинного фарфора, стекла и кружева. Сад был при жизни Ракицкого точкой притяжения творческой интеллигенции — как местной, так и приезжающей летом в Тарусу на дачу. Гостями Ракицкого были семья Цветаевых, Поленовых и Булгаковых, Константин Паустовский, Максимилиан Волошин, Борис Пастернак и многие другие талантливые современники.

В 2020 году дом приобрела известный российский дизайнер и фармацевт Евгения Жданова. Она решила восстановить объект, создать там новое общественное культурное пространство. В возрождённом саду будут проходить выставки, концерты, экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых. Мемориальный дом полностью готов к приёму гостей, там уже проходят чаепития с мастер-классами и интеллектуальными играми. В саду продолжаются работы по восстановлению коллекции растений. Проект возрождения сада поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Благодаря поддержке фонда в 2022 году будет реализован ряд инициатив для реализации первого этапа восстановления коллекции растений сада-дендрария Николая Ракицкого в Тарусе.

«Сад-дендрарий и дом-музей Николая Ракицкого в Тарусе уже начал принимать первых туристов. Буквально пару лет назад это невозможно было представить. Дом и сад были заброшены и медленно умирали. Сейчас они полностью преобразились. Здесь, как и при жизни Ракицкого, кипит творческая жизнь. Я уверена, что сад Ракицкого благодаря стараниям инвестора и поддержке органов власти обретёт новую жизнь и займёт своё достойное место в списке туристических объектов Калужской области. Наша организация сопровождает этот и многие другие уникальные проекты в сфере туризма», — отметила Татьяна Каледина.

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