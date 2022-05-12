Бишкек, , 16:39 — REGNUM Инвестиции в человеческий капитал, наряду с активным приоритетом зеленой экономики — определяющие направления политики развития государства. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на Бишкекском форуме человеческого развития.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава правительства отметил, что чем больше страна инвестирует в свой народ, тем больше она получает взамен.

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По словам высокопоставленного чиновника, исследования показывают, что каждый дополнительный доллар, вложенный в дошкольное образование, дает доход национальной экономике в размере от шести до семнадцати долларов.

«Мы хотим добиться таких результатов, при которых наши дети будут в совершенстве владеть государственным, официальным (русским) и английским языками. Наши дети должны иметь возможность устраиваться на работу по всему миру и быть конкурентоспособными», — подчеркнул он.

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Жапаров акцентировал внимание на том, что за последние 30 лет полученные от международных доноров кредиты и гранты тратились на поддержку госбюджета, а также транспортной и энергетической сфер.

«Теперь мы будем направлять деньги, привлеченные на бюджетную поддержку, на человеческое развитие — вкладывать их в образование и здравоохранение, на социальный сектор. Для сфер транспорта и энергетики мы открываем возможности для частных инвестиций, для этого будут созданы все необходимые условия», — пообещал премьер.

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