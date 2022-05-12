Манчестер, Великобритания, , 16:35 — REGNUM 37-летний центральный нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду был признан лучшим игроком апреля в Английской Премьер-лиге 2021/22. Об этом сообщили на официальном сайте чемпионата.

Криштиану Роналду (сс) Mahdi Zare. Fars News Agency

В апреле Криштиану Роналду принял участие в четырех встречах, в которых отметился пятью забитыми мячами в ворота «Эвертона», «Норвич Сити», «Арсенала» и «Челси». В текущем сезоне на счету португальского нападающего 21 (18+3) очков по системе гол+пас в тридцати встречах.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 31 августа 2021 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 15 миллионов евро. Текущее соглашение португальца с «манкунианцами» рассчитано до 30 июня 2023 года.