Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Жители и гости Санкт-Петербурга смогут посетить фестиваль «Праздник корюшки» в Петропавловской крепости. Об этом сообщили в Государственном музее истории Петербурга.

Петропавловская крепость Дарья Драй © ИА REGNUM

Вход на фестиваль будет свободным. Посетителей будут ждать с 11 до 18 часов в ближайшие выходные дни, 14 и 15 мая. Отметим, что проведение фестиваля возобновилось впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии.

Местом проведения выбрали пляж Петропавловской крепости. Это связано с тем, что во время основания Петербурга, в 1703 году, сюда рыба приходила на нерест.

Для участников праздника подготовили викторины, концертную программу, различные спортивные соревнования. Там же можно будет попробовать «Генеральскую уху» по фирменному рецепту первого генерал-губернатора Петербурга Александра Меншикова.

Напомним, что в Ленобласти также пройдёт фестиваль корюшки. Площадкой проведения мероприятия 14 мая станет город Новая Ладога.

Читайте ранее в этом сюжете: Гастрономический фестиваль в честь корюшки пройдет в Ленобласти