Брюссель, 12 мая, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Европейская комиссия представила план помощи Украине в вопросах экспорта украинской агропромышленной продукции.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Об этом заявил 12 мая в Брюсселе еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан.

Представленные предложения помогут Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию.

«Украинское зерно и другие сельскохозяйственные товары больше не могут добраться до места назначения. Ситуация угрожает глобальной продовольственной безопасности, и существует острая необходимость в создании альтернативных логистических маршрутов с использованием всех видов транспорта», — заявили в ЕК.

В частности, ЕК надеется за ближайшие три месяца вывезти с территории Украины 20 миллионов тонн зерна.

«Среднее время ожидания вагонов составляет 16 дней, а на некоторых границах доходит до 30 дней. Еще больше готового к экспорту зерна все еще хранится на украинских элеваторах. Среди проблем — разная ширина колеи: украинские вагоны несовместимы с большей частью железнодорожной сети ЕС, поэтому большинство товаров необходимо перегружать в грузовики или вагоны, соответствующие стандартной колее ЕС. Это занимает много времени, а перевалочные мощности у границ ограничены», — сообщает Еврокомиссия.

«Комиссия призывает участников рынка срочно перебросить мобильные зернопогрузчики на соответствующие пограничные терминалы для ускорения перевалки», — подчеркнули в ЕК.