Городищенский район, Волгоградская область, 12 мая, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Работник асфальтобетонного завода скончался после падения с лестницы в рабочем посёлке Городище Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе СУ СК по региону.

Http://www.volgadmin.ru Асфальтовый завод

По данным следствия, 9 марта 52-летний мужчина поднимался на асфальтосмесительную установку. Он упал с лестницы, рабочего госпитализировали, однако через некоторое время он скончался.

По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело, следователи намерены установить лиц, отвечающих за соблюдение на объекте правил безопасности и дать юридическую оценку их действиям или бездействию.