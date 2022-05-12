На асфальтобетонном заводе под Волгоградом погиб рабочий
Городищенский район, Волгоградская область, 12 мая, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Работник асфальтобетонного завода скончался после падения с лестницы в рабочем посёлке Городище Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе СУ СК по региону.
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Асфальтовый завод
По данным следствия, 9 марта 52-летний мужчина поднимался на асфальтосмесительную установку. Он упал с лестницы, рабочего госпитализировали, однако через некоторое время он скончался.
По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело, следователи намерены установить лиц, отвечающих за соблюдение на объекте правил безопасности и дать юридическую оценку их действиям или бездействию.