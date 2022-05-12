Шеффилд, Великобритания, 12 мая, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Выпадение волос гораздо чаще встречается у мужчин, чем у женщин, поэтому использование слова «лысый» для описания кого-либо является сексуальным притеснением — к такому выводу пришел суд по трудовым спорам в Великобритании, сообщает 12 мая газета The Telegraph.

Суд

Электрик Тони Финн подал в суд на работодателя за незаконное увольнение, а также заявил, что стал жертвой сексуальных притеснений со стороны начальника фабрики Джейми Кинга, который во время разгоряченной ссоры назвал его «лысым козлом».

Как Финн заявил суду, его больше уязвил комментарий по поводу его внешности, нежели непарламентский язык.

Коллегия судей обсудила, считать ли замечание о лысине просто оскорблением или притеснением по половому признаку.

«Это сильное выражение, — признал суд. — По нашему мнению, мистер Кинг перешел черту, сделав личное замечание истцу по поводу его внешности. Мы полагаем, что существует связь между словом «лысый», с одной стороны, и признаком пола, с другой».

Постановление суда гласит, что юрист компании был прав, утверждая, что лысыми могут быть и женщины, а не только мужчины, но уточняет: «Однако, как сочли все трое судей, облысение гораздо чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Поэтому мы считаем, что это неразрывно связано с полом».

Коллегия постановила, что ответчик оскорбил достоинство истца, назвав его «лысым козлом», и «это связано с полом заявителя».

Таким образом, заявитель выиграл иски о незаконном увольнении и сексуальном притеснении. Однако он проиграл дополнительный иск о дискриминации по возрасту, так как в суде было установлено, что мистер Кинг назвал его не «старым козлом», а просто «лысым козлом».