Воронеж, , 16:35 — REGNUM В спаивании 13-летнего подростка и его гибели признана виновной 22-летняя жительница Терновского района Воронежской области, решение суд вынес 12 мая. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Суд Sledcom.ru

Как установлено судом, в феврале 2022 года девушка употребляла алкоголь совместно с 13-летним племянником. Мальчик после застолья находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Зная об этом, она позволила подростку зимой самостоятельно идти домой. Мальчик не дошёл до своего дома, он умер в 50 метрах от дома своей тёти. В его крови обнаружена смертельная концентрация алкоголя.

В ходе следствия выяснилось, что женщина систематически вовлекала малолетнего племянника в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Суд назначил фигурантке дела наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В связи с беременностью ей предоставлена отсрочка отбывания наказания.

Отметим, по факту гибели подростка была проведена проверка органов системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних. По ее итогам в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, а также руководству общеобразовательной школы, где обучался ребенок, внесены представления об устранении нарушений закона. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.