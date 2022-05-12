Москва, 12 мая, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Курс рубля продолжает расти по отношению к доллару и евро на торгах в четверг, 12 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

(сс) Dennis Skley Доллар vs Евро

По состоянию на 16:10 мск курс евро снижался на 3 рубля 51 копейку относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигал 66,99 рубля.

В последний раз европейская валюта торговалась на уровне ниже 67 рублей в июне 2017 года.

Тем временем доллар подешевел на 2 рубля 57 копеек — до 64,63 рубля.