Курс евро на Мосбирже упал до минимума с 2017 года
Москва, 12 мая, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Курс рубля продолжает расти по отношению к доллару и евро на торгах в четверг, 12 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
(сс) Dennis Skley
Доллар vs Евро
По состоянию на 16:10 мск курс евро снижался на 3 рубля 51 копейку относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигал 66,99 рубля.
В последний раз европейская валюта торговалась на уровне ниже 67 рублей в июне 2017 года.
Тем временем доллар подешевел на 2 рубля 57 копеек — до 64,63 рубля.