Вашингтон, , 16:38 — REGNUM Семьи жертв, погибших в результате обрушения многоэтажного жилого дома в американском городе Серфсайд (Флорида), достигли мирового соглашения на сумму $997 млн, сообщает 12 мая The New York Times.

В память о жертвах

Соглашение заключается между родственниками жертв и страховыми компаниями, застройщиками соседнего здания и другими ответчиками, которые были затронуты обширным гражданским иском.

«Я потрясен таким результатом — я считаю это фантастическим разрешением дела, — рассказал судья Майкл Ханзман из окружного суда округа Майами-Дейд. — Данное возмещение в разы превышает то, что я ожидал».

Как именно деньги будут распределены между родственниками 98 жертв, определится в ближайшие недели. Национальный институт стандартов и технологий США все еще расследует причины частичного обрушения 13-этажного 135-квартирного здания, однако проверка может занять годы.

Напомним, что при обрушении дома во Флориде погибла сестра первой леди Парагвая. Тела Софии Лопес Морейры, ее супруга и младшего сына, были опознаны среди жертв обрушения дома.

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