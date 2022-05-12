Пенза, 12 мая, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Пензенской области зарегистрировали с начала года 208 пострадавших от укусов клещей, в том числе 67 детей в возрасте до 14 лет. За неделю от нападения клещей пострадали 83 человека, из них 27 детей, сообщает 12 мая региональное управление Роспотребнадзора.

Scott Bauer Взрослая самка клеща черноногого- одного из переносчиков клещевого боррелиоза

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза исследованы по состоянию на 12 мая 233 снятых с людей клеща. Возбудители заболевания выявлены в 24 их них.

Акарицидные обработки провели на территории 12 объектов (45,5 гектаров, или 31,2% от запланированного объема).

С начала 2022 года от клещевого вирусного энцефалита в Пензенской области привили 163 человека.

ИА REGNUM ранее сообщало, в республике Алтай с начала года зарегистрирован 791 случай укуса клеща. В числе пострадавших 307 детей.

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