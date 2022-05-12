В Пензенской области от укусов клещей пострадали более 200 человек
Пенза, 12 мая, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Пензенской области зарегистрировали с начала года 208 пострадавших от укусов клещей, в том числе 67 детей в возрасте до 14 лет. За неделю от нападения клещей пострадали 83 человека, из них 27 детей, сообщает 12 мая региональное управление Роспотребнадзора.
На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза исследованы по состоянию на 12 мая 233 снятых с людей клеща. Возбудители заболевания выявлены в 24 их них.
Акарицидные обработки провели на территории 12 объектов (45,5 гектаров, или 31,2% от запланированного объема).
С начала 2022 года от клещевого вирусного энцефалита в Пензенской области привили 163 человека.
ИА REGNUM ранее сообщало, в республике Алтай с начала года зарегистрирован 791 случай укуса клеща. В числе пострадавших 307 детей.
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