Берлин, , 16:29 — REGNUM В 2021 году в ФРГ зарегистрировано 55 048 политически мотивированных преступлений, впервые с начала ведения такой статистики (2001 год) превышено число 50 тысяч. Об этом сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер на совместном мероприятии с главой Федерального бюро расследований (BKA) Хольгером Мюнхом.

По словам министра, число политически мотивированных преступлений выросло по сравнению с предыдущим, 2020 годом на 23,2%. Наиболее тревожной тенденцией является рост антисемитских преступлений, которых было зарегистрировано 3 027, что на 29% больше, чем в 2020 году. Число политически мотивированных актов насилия составило 3 889 (рост на 15,6%), а число преступлений против государственных служащих — 4 722 (рост на 52,4%).

Как пояснила Фэзер, в прошлые годы многие преступления можно было однозначно классифицировать как мотивированные правым или левым политическим экстремизмом. Теперь появились более сложные мотивации.

«Мотивы преступлений стали более размытыми и разнообразными», — сказала она.

«Наиболее тревожной тенденцией» министр назвала рост числа преступлений на почве антисемитизма.

«Это абсолютная вершина. Это позор для нашей страны, так как до сих пор распространено много антисемитского языка ненависти и презрения к людям», — передаёт её слова «Польское радио» .

Фэзер отметила рост «все более заметных и громких проявлений антисемитизма под влиянием исламистов, открыто пропагандирующих в Германии ненависть к евреям и Израилю». По её словам, 61% всех антисемитских преступлений составили призывы к ненависти, половина из которых — в интернете. Рост к предыдущему году — на 40%.