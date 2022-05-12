Бишкек, , 16:23 — REGNUM Налоговая служба Киргизии за первые четыре месяца 2022 года собрала на более 48 млрд 75 млн сомов (38 млрд 695 млн рублей) налогов и платежей. Об этом сообщает пресс-служба налогового ведомства сегодня, 12 мая.

Киргизский сом

Читайте также: В Киргизии реструктурируют старые долги по налогам

Отмечается, что киргизским налоговикам удалось перевыполнить план на 2,7% или почти на 1 млрд 245 млн сомов (1 млрд 2 млн рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года темпы сбора налогов выросли на 61,4% — налоговая служба пополнила госбюджет дополнительными 18 млрд 294 млн сомов (14 млрд 724 млн рублей).

Читайте также: В 2022 году дефицит республиканского бюджета Киргизии превысит $107,5 млн