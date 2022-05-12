Рига, , 16:22 — REGNUM В Латвии на полигоне Адажи высадятся порядка 450 военных США, сообщает 12 мая агентство BNS со ссылкой на Национальные вооруженные силы (НВС).

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Военный контингент США прибудет в Латвию в рамках учений Swift Response 22.

Подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии и 173-й воздушно-десантной бригады перебрасываются из Италии. В рамках учений они произведут десантирование с самолета С-17 и учебные тактические операции на полигоне.

Отмечено, что оной из целей манёвров является отработка навыков быстрой передислокации десантных подразделений США для оказания поддержки странам-сателлитам.

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