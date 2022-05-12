Костомукша, Карелия, 12 мая, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Двое рыбаков не дождались начала навигации в Карелии и вышли на озеро Нюк. Одного из них спасти не удалось, сообщили 12 мая в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Карелия.

10. mchs. gov.ru Спасение утопающего. Происшествие на воде.

Двое рыбаков из Костомукши не дождались 13 мая, когда в регионе официально открывается сезон навигации и, вышли на озеро Нюк. Двигаясь по озеру, они наткнулись на топляк и выпали за борт лодки.

Через некоторое время потерпевших обнаружил рыбовод форелевого хозяйства, расположенного неподалёку. Он спас мужчин и доставил их на берег.

«Была оказана первая медицинская помощь. Однако вскоре один из них скончался», — уточнили в региональном управлении МЧС.

Читайте также: В Карелии приостановили поиски петербуржцев, пропавших на Ладожском озере

Напомним, что на Ладожском озере в Карелии волонтеры продолжают поиски троих петербуржцев, вышедших на байдарке и с 3 мая не выходящих на связь.