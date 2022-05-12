Ярославль, 12 мая, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Ярославль может установить побратимские побратимские отношения с городом Эрбиль, столицей Иракского Курдистана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат муниципалитета Ярославля Миша Халтян.

Мища Халтян

«Я побывал недавно в командировке в Северном Ираке, был в Сенджаре, непосредственно в Курдистане, в городе Эрбиль. У меня была встреча с председателем правительства Масруром Барзани. Они, конечно, очень мало знают историю, культуру русского народа, но очень хорошо относятся к русским, поддерживают политику России», — рассказал народный избранник в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По словам Миши Халтяна, в вопросах партнёрства курды очень заинтересованы «красками, шинами и даже мясом курицы». Помимо этого предполагается и создание домов дружбы — в Ярославле и в Эрбиле, а также развитие туризма между городами. Более того, курды хотели бы побывать в столице Золотого кольца и уже пригласили ярославскую делегацию в Курдистан.

Свои предложения по налаживанию побратимских связей депутат поделился на заседании комиссии муниципалитета 12 мая.