Курск, , 16:18 — REGNUM В Курской области по факту невыплаты организацией заработной платы работникам возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Александр Иванов. Ветка. Вторая половина 1830-х — 1840-е

По версии следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью в городе Фатеже больше двух месяцев не выплачивало зарплату сотрудникам и задолжали им более 500 тысяч рублей. При этом у руководства была возможность погасить долг, деньги имелись на счетах общества.

Золотухинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело по статье «Невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Проводятся следственные действия, устанавливаются виновные из числа руководства организации.