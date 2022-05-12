Вашингтон, 12 мая, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Растущее число лидеров стран Северной и Южной Америк заявляют, что они не будут участвовать в саммите Америк, который США намерены провести в июне в Лос-Анджелесе, если на встречу не будут приглашены Куба, Венесуэла и Никарагуа. Об этом 12 мая сообщает The New York Times.

(сс) U.S. Secretary of Defense Джо Байден

«Если не будут приглашены все, то я не поеду», — заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Президент Боливии Луис Арсе также написал в Twitter, что он не намерен участвовать, «если исключение братских народов будет продолжаться».

Ряд лидеров стран Карибского бассейна также занял солидарную позицию. Участие президента Бразилии Жаира Болсонару пока остается под вопросом, так как его офис «в настоящее время оценивает» потенциальную поездку.

Напомним, что саммит Америк, который проводится каждые три года в разных странах, является главным событием для связей полушарий. Встреча в Лос-Анджелесе 6–10 июня станет первым мероприятием, проводимым Соединенными Штатами с тех пор, как президент Билл Клинтон провел инаугурационную сессию в Майами в 1994 году.