Воронеж, 12 мая, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Организаторов «медклиники» будут судить за хищение 12 млн рублей в Воронеже, сообщил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

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По уголовному делу проходят семь участников организованной преступной группы. Как полагает следствие, в 2014 году 50-летний уроженец Республики Узбекистан, желая заработать. Он закупил медицинское оборудование, не предназначенное для точной диагностики, подыскал шесть подельников. Последние должны были представляться врачами и принимать пациентов, при том что медицинского образования у них не было

«Данные лица обманным путём убеждали клиентов о наличии у них заболеваний, требующих проведения дорогостоящего лечения в их клинике», — уточнили в прокуратуре.

Псевдоклиника проработала с мая 2015 года по июль 2018 года, у 160 потерпевших под предлогом оказания медпомощи было похищено 12 млн рублей.

В настоящее время уголовного дело направлено в Центральный суд Воронежа.