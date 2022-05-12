Санкт-Петербург, 12 мая, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Медицинские учреждения Санкт-Петербурга за последние сутки приняли 111 пациентов с COVID-19. Об этом 12 мая сообщили в региональном оперштабе. Это на 49 человек больше, чем за предыдущие сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

На лечении ковида в стационарах размещены 1348 человек (-84 к уровню прошлых суток). В отделениях реанимации лежат 184 петербуржца (-46). А аппараты искусственной вентиляции лёгких поддерживают жизни 37 больных (-9). По выздоровлению больницы покинули 43 пациента (-29).

В Северной столице неизменным остаётся количество коек в шести городских и одном федеральном стационаре. Для размещения больных с ковидом и пневмонией имеется 1509 мест.

В домашних условиях от ковида лечатся 4672 петербуржца. Этот показатель за сутки снизился на 604 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 321 новый случай заражения коронавирусом (+17). Скончались от COVID-19, как основной причины, 11 человек (-3), а выздоровели 660 больных (+316).