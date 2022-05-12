Калуга, 12 мая, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Калужские органы опеки подозреваются в халатности после того, как жительница областного центра убила своего новорождённого ребёнка и выбросила в мусорный контейнер, сообщили 12 мая корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России

kaluga. sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, органы системы профилактики не провели необходимых реабилитационных мероприятий с семьей женщины, должным образом не отреагировали на её беременность, хотя женщина ранее была ограничена в родительских правах в отношении других своих детей. Следователи сочли, что это способствовало совершению преступления, и возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Следователи устанавливают круг обязанностей конкретных должностных лиц. По результатам расследования будет дана юридическая оценка полноте и своевременности исполнения ими своих служебных обязанностей.