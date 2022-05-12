Калуга, 12 мая, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Всероссийский семинар-совещание руководителей органов исполнительной власти, осуществляющих госуправление в сфере образования, начал работу сегодня, 12 мая, в Калужском инновационном культурном центре. На пленарном заседании выступили министр просвещения России Сергей Кравцов, председатель комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Пресс-служба правительства Калужской области Всероссийский семинар-совещание руководителей органов исполнительной власти, осуществляющих госуправление в сфере образования в Калуге

Приветствуя делегатов, Сергей Кравцов отметил, что в мероприятии участвуют делегаты практически из всех российских субъектов. В рамках трехдневной рабочей программы они будут обсуждать изменения федерального законодательства, проведение летней оздоровительной кампании, вопросы исторического просвещения в школах. Кроме того, состоится обмен опытом по реализации федерального проекта «Профессионалитет». Его основная цель — интеграция колледжей и производственных предприятий с помощью образовательно-производственных кластеров. Министр подчеркнул, что первый из них будет создан на калужской земле.

Владислав Шапша рассказал о том, что федеральный технопарк профессионального образования будет создан на территории индустриального парка «Калуга-Юг». В выделенном помещении площадью свыше 50 тысяч квадратных метров откроются 37 мастерских. Около полутора тысяч студентов смогут обучаться по 26 специальностям среднего профессионального образования (СПО). До конца текущего года к работе приступят 20 мастерских, а до 2024 года появятся выставочное пространство, оздоровительный комплекс и места для проживания учащихся. На едином образовательном пространстве учебных мастерских и производственных площадок во взаимодействии с предприятиями будут повышать квалификацию педагоги СПО и преподаватели общеобразовательных дисциплин в колледжах. Центр ежегодно будет обучать не менее 10 тысяч квалифицированных специалистов. Уже в этом году по проекту «Молодые профессионалы» подготовку пройдут 150 мастеров производственного обучения.

Владислав Шапша подчеркнул, что Калужская область имеет многолетний опыт модернизации профессионального обучения: «Мы адаптируем систему образования к изменениям на рынке труда. Повышаем престиж рабочих профессий. Делаем более современной работу вузов и учреждений профессионального образования. Активно привлекаем к этой работе представителей бизнеса». Губернатор поблагодарил Министерство просвещения РФ за поддержку в реализации этих планов.