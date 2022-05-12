Сеул, , 16:11 — REGNUM С осуждением ракетных испытаний, которые провела Северная Корея 12 мая, выступило управление национальной безопасности администрации президента Южной Кореи, сообщает Yonhap.

Юн Сок Ёль Spo.go.kr

В заявлении власти республики решительно осудили «провокационные действия, которые серьёзно угрожают безопасности и международному миру», а также «наращивают напряжённость на Корейском полуострове и в Восточной Азии».

Военные Южной Кореи дали оценку проведённым Севером испытаний: выпущенные Пхеньяном ракеты пролетели порядка 360 км, максимальная высота их полёта оценивается в 90 км.

Также, по данным южнокорейских военных, скорость ракет достигла 5 Махов. По их оценке, Север мог использовать для пуска ракет реактивную систему залпового огня крупного калибра KN-25.

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