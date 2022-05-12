Лахденпохья, Карелия, 12 мая, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Спасатели Карелии приостановили поиски троих петербуржцев, которые 3 мая пропали на Ладожском озере, сообщили 12 мая ТАСС в ГУ МЧС по Республике Карелия.

Александр Полегенько ИА REGNUM Поиск пострадавших на воде

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30 апреля трое туристов из Петербурга вышли в акваторию Ладожского озера в поселке Вятиккя Лахденпохского района на байдарке. В последний раз с ними была связь 3 мая. Спустя два дня спасатели обнаружили пустую байдарку, а пропавших туристов до недавнего времени продолжили искать.

Однако 12 мая стало известно, что спасатели приостановили поисковую операцию, сейчас на месте работают волонтеры и инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.