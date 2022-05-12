Баку, 12 мая, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Нидерландах с критикой в адрес Баку по гуманитарным вопросам позволяет усомнится в искренности попыток Еревана нормализовать обстановку в регионе. Об этом 12 мая заявила журналистам начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

Она прокомментировала заявление Пашиняна, что в азербайджанском плену находятся не менее 38 армянских военнослужащих.

«То, что премьер-министр Армении по-прежнему выступает с необоснованными обвинениями против Азербайджана, серьёзно ставит под сомнение желание этой страны действовать во имя мира», — сказала Абдуллаева.

Представительница азербайджанского МИД обвинила Ереван в деструктивной деятельности и проведении «политики агрессии» в течение последних 30 лет. Абдуллаева также заявила, что точность карт минных полей в Нагорном Карабахе, которые предоставила Баку армянская сторона, составила всего 25%.

Стоит отметить, что официальная позиция Баку — на территории Азербайджана не осталось армянских военнопленных. Военнослужащие, которых там держат, считаются преступниками и осуждены на длительные сроки.