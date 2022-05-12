Владимир, 12 мая, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Житель Московской области приговорен к длительному сроку лишения свободы за убийство жителя Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Вечером 20 октября 2021 года мужчины в компании распивали алкоголь в честь дня рождения сына одного из них. Они вышли из квартиры на улицу во время ссоры. Гость нанес обидчику не менее пяти ударов арматурой по голове и не менее 11 раз ударил ножом в грудь. От полученных телесных повреждений 32-летний потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина сбросил с моста через реку Клязьма орудия убийства и вернулся на праздник, не сказав никому о произошедшем. Позже, в ходе осмотра дна реки, водолазы обнаружили арматуру, которой, предположительно, и были нанесены удары.

Суд признал 24-летнего жителя Московской области виновным в убийстве. С учетом всех обстоятельств его приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.