Киев, 12 мая, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Украина не будет возобновлять транзитный маршрут газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области из России в Европу до тех пор, пока Киев не восстановит полный контроль над газотранспортной системой Украины. Об этом 12 мая агентству Reuters сообщил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТС) Сергей Макогон.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

«Мы не откроемся. До полного контроля над системой», — заявил в письменных комментариях Макогон.

При этом он добавил, что российская компания «Газпром» может прокачивать все необходимые объёмы через газораспределительную станцию «Суджа», которая продолжает работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая оператор ГТС Украины предупредил о прекращении транзита газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков» из-за форс-мажорных обстоятельств с 11 мая. Эти станции ранее перешли под контроль российских войск. Через «Новопсков» в Европу шло около трети газа — до 32,6 млн кубометров в сутки.

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При этом в Газпроме ответили, что не получили подтверждений форс-мажорных обстоятельств. Официальный представитель компании Сергей Куприянов подчеркнул, что российский газ может проходить через Украину в Европу только через один вход.

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