Ярославль, , 16:14 — REGNUM В Ярославской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает департамент региональной безопасности.

Гроза tpsdave

Согласно данным Ярославского Гидрометцентра, с 18:00 12 мая по 18:00 13 мая в регионе ожидается усиление западного ветра до 18 метров в секунду. Местами возможен дождь.

Власти также напоминают о том, что из-за непогоды могут возникнуть трудности в работе транспорта, увеличение количества ДТП, обрывы ЛЭП и линий связи, а также обрушение слабо укреплённых конструкций, ветхих крыш и нарушения в системе ЖКХ.