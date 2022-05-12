Джакарта, , 16:01 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что индонезийские граждане на Шри-Ланке находятся в безопасности, сообщает Kompas.

Шри-Ланка (сс) BriYYZ

МИД Индонезии продолжает координировать свои действия с посольством Индонезии в Коломбо для наблюдения за ситуацией на Шри-Ланке, которая переживает экономический кризис.

«В частности, посольство Индонезии следит за ситуацией, пока там нет граждан Индонезии, непосредственно затронутых кризисом», — заявил директор по защите граждан Индонезии при министерстве иностранных дел Джуда Нуграха.

По данным посольства Индонезии в Коломбо по состоянию на апрель 2022 года, на Шри-Ланке проживает 273 гражданина Индонезии, 190 из них имеют постоянный вид на жительство. Между тем, остальные являются обладателями бизнес-визы.

«Наше посольство Индонезии в Коломбо продолжает поддерживать связь с гражданами Индонезии на Шри-Ланке и гарантирует, что посольство Индонезии готово оказать помощь пострадавшим», — отметил Джуда Нуграха.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии за сутки выявили 335 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В Индонезии за сутки выявили 335 случаев заражения коронавирусом