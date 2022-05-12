Москва, 12 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 12 мая, по состоянию на 15:25 по мск котировки июльского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 1,84%, до $105,53 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефтепровод

«Специфика текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей такова, что возросшая волатильность позволяет спекулянтам неплохо зарабатывать в рамках обычных дневных колебаний, даже если устойчивый тренд не формируется.

В диапазоне $100-115 за баррель дневные колебания оказываются настолько сильными, что просто нет смысла вкладываться на дальнюю перспективу.

Статистика от минэнерго США, опубликованная 11 мая, оказалась разочаровывающей — вместо снижения запасы выросли более чем на 8 млн баррелей, правда, почти 7 млн обеспечила продажа нефти из госрезервов.

Добыча тем временем снижается, как и запасы бензина. Полевая кампания и активизация туризма традиционно повышают спрос.

А производители пока не готовы вкладываться в увеличение добычи, в том числе из-за роста цен на оборудование. Так что текущий откат вряд ли будет продолжительным», — предполагает эксперт.

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