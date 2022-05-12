Воронеж, , 16:00 — REGNUM Приговор в отношении экс-директора«Центра организации дорожного движения» Воронежа вступил в законную силу, сообщил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Коминтерновский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении директора муниципального бюджетного учреждения Воронежа «Центр организации дорожного движения» Юрия Трофимова и генерального директора ООО «ТехноНиппон» Николая Ускова. Последний признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»), Трофимов осужден по ч. 3 ст. 33, ч. 8 ст. 204 УК РФ — за организацию вышеуказанного преступления.

По данным суда и следствия, в декабре 2017 года между муниципальным бюджетным учреждением городского округа г. Воронеж «Центр организации дорожного движения» и генеральным директором ООО «ТехноНиппон» был заключен договор на выполнение работ по внедрению системы адаптивно-координированного управления дорожным движением на участке улично-дорожной сети Воронежа. Оплата работ производилась из бюджета Воронежа. Трофимов и Усков подыскали третью организацию, которой было предложено стать субподрядчиком и выполнить работы за 10 млн рублей, при этом заплатить за получение контракта 1,7 млн рублей. Противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, Трофимов задержан на месте совершения преступления при передаче ему денежных средств.

В апреле 2021 года суд приговорил Трофимова к наказанию в виде четырёх лет шести месяцев лишения свободы, Ускова — к четырём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Осужденные и их адвокаты обжаловали приговор. Прокуратура возражала против удовлетворения жалобы. 12 мая 2022 года, Воронежский областной суд оставил приговор районного суда без изменения, а жалобы осужденных и стороны защиты — без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу.