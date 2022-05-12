Рим, , 15:58 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме. Об этом 11 мая сообщает ИА REGNUM.

Карен Хачанов (сс) Thesupermat

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту и завершилась со счётом 6:4, 0:6, 3:6.

Хачанов три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, четыре ошибки на подаче и 5 из 7 брейков.

В третьем круге Циципас сыграет с победителем матча Филип Краинович (Сербия) — Янник Синнер (Италия).

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