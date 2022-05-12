Энгельс, Саратовская область, 12 мая, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В городе Энгельсе ведется проверка после смерти рабочего на производственном предприятии. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Sledcom.ru Следователь

По предварительным данным, инцидент произошел днем 12 мая. В строительной организации 36-летний оператор осуществлял ремонтные работы в бетоносмесительной установке. В какой-то момент мужчину придавило конструкцией оборудования. Сотрудники организации, присутствовавшие на территории, незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников областной службы спасения. Пострадавшего извлекли из-под конструкции. Врачи лишь констатировали смерть рабочего.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани 17 апреля на строительной площадке 20-летний рабочий проводил монтажные работы с использованием «болгарки», когда получил смертельный удар электротоком.

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