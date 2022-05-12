Волгоград, , 16:04 — REGNUM В Волгоградской области за минувшие сутки выписаны после выздоровления 204 ковид-пациента, всего инфекцию победили 210 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Лечатся от COVID-19 в стационарах и амбулаторно 1 885 человек.

Тест на коронавирус

С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 218 754 случая заболевания COVID-19. От осложнений скончались 6 869 человек, в том числе за последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

По данным федерального оперштаба, за сутки госпитализировано 65 новых пациентов.