Москва, , 15:54 — REGNUM Газпрому запрещено использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода «Ямал-Европа» для транспортировки газа. Об этом 12 мая сообщил официальный представитель российской госкорпорации Сергей Куприянов.

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Он напомнил, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина №252 от 3 мая 2022 года и постановлением правительства №851 от 11 мая 2022 года введены санкции в отношении ряда зарубежных компаний, в их числе — компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода «Ямал-Европа».

«Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для Газпрома это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Шарль Мишель не исключил, что российский газ со временем также может стать объектом санкций.

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