Москва, 12 мая, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Газпрому запрещено использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода Ямал — Европа» для транспортировки газа. Об этом 12 мая сообщил официальный представитель российской госкорпорации Сергей Куприянов.

ИА REGNUM Газ

Он напомнил, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина № 252 от 3 мая 2022 года и постановлением правительства № 851 от 11 мая 2022 года введены санкции в отношении ряда зарубежных компаний, в их числе — компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода Ямал — Европа.

«Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для Газпрома это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Шарль Мишель не исключил, что российский газ со временем также может стать объектом санкций.

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