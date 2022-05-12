Москва, , 15:48 — REGNUM Действительно, на фоне введенных ЦБ РФ ограничений и сокращения импорта рубль в этом году показывает сильную динамику, но для большинства западных инвесторов в качестве объекта инвестирования он малодоступен, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Рубль

«Они сейчас не могут совершать сделки на российском рынке, покупая непосредственно рубли или рублевые активы, на зарубежных площадках сейчас операции с российскими активами ограничены, особенно с рублевыми облигациями и депозитарными расписками.

Фактически, единственным вариантом для западных инвесторов сейчас сделать ставку на рубль являются спекуляции на международном валютном рынке. Видимо, именно поэтому там рубль торгуется даже несколько выше, чем на Московской бирже.

Однако рубль уже укрепился до довольно высоких отметок, что не очень благоприятно будет влиять на конкурентоспособность российских товаров и исполнение бюджета.

В свете этого сейчас высока вероятность того, что ЦБ РФ будет предпринимать меры для его некоторого ослабления», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лидирующей мировой валютой по степени укрепления к доллару в 2022 году стал российский рубль, передавало агентство Bloomberg.

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